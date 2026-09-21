В Камышинской колонии почтили память ветерана ВОВ Ивана Тимощенко





В день годовщины со дня смерти Ивана Степановича Тимощенко на территории Камышинской воспитательной колонии прошло памятное мероприятие.

Иван Степанович Тимощенко – ветеран Великой Отечественной войны, подполковник, почётный гражданин Камышина, бывший председатель Совета ветеранов учреждения. Его жизнь и деятельность навсегда вписаны в историю колонии.

Сотрудники УФСИН России по Волгоградской области почтили его память, возложив цветы к мемориальной доске.

Мероприятие стало выражением признательности и уважения к человеку, посвятившему многие годы служению Отечеству и воспитанию подрастающего поколения.