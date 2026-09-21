



На базе Волгоградского областного центра народного творчества начал работу первый в регионе детский культурно-просветительский центр «Наследники». Как сообщили в администрации региона, в торжественной церемонии приняла участие председатель областного комитета культуры Светлана Сафронова.

«Наследники» – первый в Волгоградской области детский культурно-просветительский центр. Он открылся на базе ВОЦНТ. Свои видеопоздравления участникам направили министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

За несколько месяцев в помещениях ВОЦНТ провели ремонт, оборудовали игровую, развивающую и творческую зоны. Закупили мебель, технику для творчества и учёбы, LED-экран и мультимедийное оборудование.

Центр будет работать по пяти направлениям: «Народные традиции и ремесла», «Искусство и творчество», «История и этнография региона», «Современные технологии в творчестве» и «Патриотическое воспитание».





Кроме того, в «Наследниках» открыли студию подкастов – первую запись уже провели с уполномоченной по правам ребёнка в Волгоградской области Юлией Приклонской.

Планируется, что ежегодно в мероприятиях центра будут участвовать не менее трёх тысяч юных волгоградцев – дошкольников и школьников. Центр станет площадкой для семейного досуга, творческого развития и патриотического воспитания.

Создание центра стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Задачи по развитию культуры в регионе ставит губернатор Андрей Бочаров – в области улучшают материально-техническую базу учреждений и ремонтируют здания.

Фото: администрация Волгоградской области