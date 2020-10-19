Ситуация осложняется: губернатор Волгоградской области задумал новую атаку на коронавирус

Политика 19.10.2020 12:03
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19.10.2020 12:03
Дополнительные меры борьбы с распространением COVID-19 в Волгоградской области будут разработаны в ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров заявил, что «санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области сохраняется напряженной и продолжает осложняться».
«Нагрузка на региональную систему здравоохранения и лечебные учреждения уже в три раза превысила установленные нормы амбулаторно-поликлинического обслуживания и госпитализации. Нагрузка на скорую медицинскую помощь возросла практически в пять раз по сравнению с нормативной. Сотрудники медучреждений работают в условиях запредельных нагрузок», - сказал Андрей Бочаров, заметив при этом, что на сегодняшний день количества развернутых в регионе коек достаточно, «чтобы обеспечивать медицинскую помощь заболевшим коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, которые протекают в средней и тяжелой формах, и поддерживать необходимый резерв».
По информации оперштаба, к середине ноября общее количество коек для больных COVID-19 превысит 8 тысяч коек, кроме того, продолжается закупка медпрепаратов и обучение медперсонала работе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.
По итогам совещания Андрей Бочаров поставил задачу перед руководителями рабочих групп оперштаба в течение двух дней с учетом замечаний доработать и представить предложения по усилению работы медучреждений амбулаторно-поликлинического звена и скорой медицинской помощи в условиях повышенных нагрузок; по сохранению деятельности предприятий реального сектора экономики с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки; по усилению контроля за выполнением решений оперативного штаба и соблюдением требований главного государственного санитарного врача.
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