Политика

Ситуация осложняется: губернатор Волгоградской области задумал новую атаку на коронавирус

Политика 19.10.2020 12:03
0
19.10.2020 12:03


Дополнительные меры борьбы с распространением COVID-19 в Волгоградской области будут разработаны в ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров заявил, что «санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области сохраняется напряженной и продолжает осложняться». 
«Нагрузка на региональную систему здравоохранения и лечебные учреждения уже в три раза превысила установленные нормы амбулаторно-поликлинического обслуживания и госпитализации. Нагрузка на скорую медицинскую помощь возросла практически в пять раз по сравнению с нормативной. Сотрудники медучреждений работают в условиях запредельных нагрузок», - сказал Андрей Бочаров, заметив при этом, что на сегодняшний день количества развернутых в регионе коек достаточно, «чтобы обеспечивать медицинскую помощь заболевшим коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, которые протекают в средней и тяжелой формах, и поддерживать необходимый резерв».
По информации оперштаба, к середине ноября общее количество коек для больных COVID-19 превысит 8 тысяч коек, кроме того, продолжается закупка медпрепаратов и обучение медперсонала работе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.  

По итогам совещания Андрей Бочаров поставил задачу перед руководителями рабочих групп оперштаба в течение двух дней с учетом замечаний доработать и представить предложения по усилению работы медучреждений амбулаторно-поликлинического звена и скорой медицинской помощи в условиях повышенных нагрузок; по сохранению деятельности предприятий реального сектора экономики с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки; по усилению контроля за выполнением решений оперативного штаба и соблюдением требований главного государственного санитарного врача.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Политика
01.10.2020 17:08
Политика 01.10.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Политика
01.10.2020 13:33
Политика 01.10.2020 13:33
Комментарии

0
Далее
Политика
29.09.2020 17:51
Политика 29.09.2020 17:51
Комментарии

0
Далее
Политика
28.09.2020 11:07
Политика 28.09.2020 11:07
Комментарии

0
Далее
Политика
24.09.2020 16:51
Политика 24.09.2020 16:51
Комментарии

0
Далее
Политика
24.09.2020 10:38
Политика 24.09.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Политика
21.09.2020 13:01
Политика 21.09.2020 13:01
Комментарии

0
Далее
Политика
21.09.2020 09:58
Политика 21.09.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Политика
18.09.2020 12:59
Политика 18.09.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Политика
15.09.2020 13:34
Политика 15.09.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Политика
07.09.2020 17:40
Политика 07.09.2020 17:40
Комментарии

0
Далее
Политика
18.08.2020 17:26
Политика 18.08.2020 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Политика
25.07.2020 14:35
Политика 25.07.2020 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Политика
24.07.2020 11:38
Политика 24.07.2020 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Политика
18.07.2020 16:00
Политика 18.07.2020 16:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:39
ФСБ нужны крепкие духом и телом волгоградцы: объявлен набор в специнститутыСмотреть фотографии
16:14
Отразится в сердцах: в Волжском не осталось коек для кардиопациентов без COVID-19Смотреть фотографии
15:26
Киностатистика: волгоградцы стали чаще смотреть кино домаСмотреть фотографии
15:19
Загадочная слизь на деревьях Волгограда озадачила лесопатологовСмотреть фотографии
15:12
Морги приблизили к новым инфекционным госпиталям Волгограда и областиСмотреть фотографии
14:53
Сбер стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида» в 5 номинацияхСмотреть фотографии
14:24
Вирус молниеносно убил двух пенсионеров и молодого мужчину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
О волгоградской многодетной семье с коронавирусным больным спустя неделю вспомнили врачиСмотреть фотографии
13:52
Сады Придонья помогают стать храбрымСмотреть фотографии
13:34
Психанул: фанат "Ротора" задержан в Волгограде за бросок бутылки на поле (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Каждый житель Волгоградской области задолжал банкам в среднем около 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:23
Больше удаленки: в Волгоградской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за пандемииСмотреть фотографии
12:14
До 178 выросло число смертей от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Ситуация осложняется: губернатор Волгоградской области задумал новую атаку на коронавирусСмотреть фотографии
11:24
«Извинений не принимаем»: волгоградцы убили выходные в десятикилометровых пробкахСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области сиделка-убийца встретит пенсию в тюрьмеСмотреть фотографии
11:10
Директор МУПа под Волгоградом присваивал зарплату мифического водителяСмотреть фотографии
10:36
Париться по закону: волгоградцы стали строить личные бани в два раза активнейСмотреть фотографии
10:19
Волгоградские болельщики требуют отставки председателя облкомспортаСмотреть фотографии
09:47
В продуктовом магазине в Волгограде изъяли белорусские сигаретыСмотреть фотографии
09:06
В Волгоградской области главу поселения отправили в колонию за откат на ремонте дорогиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде УК лишили права управления домами за уклонение от проверокСмотреть фотографии
21:07
Дорогу через дубы в Волгоградской области проложат специалисты по обводнению поймыСмотреть фотографии
20:23
Жители Волгоградской области попросили прокурора проверить эффективность трат на борьбу с пандемиейСмотреть фотографии
19:09
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:43
Деревья в Волгограде поразила странная слизьСмотреть фотографии
17:15
В Калачевской ЦРБ рассказали о готовности к приему больных коронавирусомСмотреть фотографии
16:54
Волгоградский «Ротор» разбил сердца болельщиков, проиграв "Тамбову" - 0:2Смотреть фотографии
15:53
«Придите кто-нибудь»: Роспотребнадзор и врачи бросили многодетную волгоградскую семью с коронавирусомСмотреть фотографии
14:25
Рыба – деньги: в Волгограде пойманного в «Путину» бизнесмена осудили за попытку дать взяткуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 