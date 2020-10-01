Лечились сами и умерли: двое волгоградцев не смогли в одиночку победить коронавирус





Самолечение коронавируса привело к смерти двоих жителей Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 47-летний мужчина и 66-летняя женщина из Волгограда. Оба за медицинской помощью не обращались, лечились самостоятельно. Мужчину госпитализировали только после исследования в больнице, куда он пришел сам. У него выявили двухстороннюю ковидную пневмонию. Женщина лечилась сама 5 дней, а потом вызвала врача на дом. Далее она лечилась амбулаторно, но ей стало хуже. Бригада скорой помощи доставила пациентку в ГУЗ "ДКБ №8", где у нее диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией.

Отметим, что в редакцию "Высоты 102" в последнее время поступают жалобы от коронавирусных больных о невозможности добиться какой-либо медицинской помощи. Так, заболевшая коронавирусом семья Пыкиных из Тракторозаводского района Волгограда занимается самолечением, так как не может вызвать врача на дом - из поликлиники к ним идти не хотят. Выходить на улицу всем членам семьи запрещено, так как у дочери-подростка был выявлен коронавирус. Роспотребнадзор предписал Пыкиным соблюдать самоизоляцию.

По данным правительственного сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Волгоградской области скончались 4 человека. Однако в оперативном штабе подтвердили только две смерти. Почему данные о смертности в федеральной и региональной статистике не сходятся, сейчас выясняют.



