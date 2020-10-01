Здравоохранение

Лечились сами и умерли: двое волгоградцев не смогли в одиночку победить коронавирус

Здравоохранение 01.10.2020 13:43
0
01.10.2020 13:43


Самолечение коронавируса привело к смерти двоих жителей Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 47-летний мужчина и 66-летняя женщина из Волгограда. Оба за медицинской помощью не обращались, лечились самостоятельно. Мужчину госпитализировали только после исследования в больнице, куда он пришел сам. У него выявили двухстороннюю ковидную пневмонию. Женщина лечилась сама 5 дней, а потом вызвала врача на дом. Далее она лечилась амбулаторно, но ей стало хуже. Бригада скорой помощи доставила пациентку в ГУЗ "ДКБ №8", где у нее диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией.
Отметим, что в редакцию "Высоты 102" в последнее время поступают жалобы от коронавирусных больных о невозможности добиться какой-либо медицинской помощи. Так, заболевшая коронавирусом семья Пыкиных из Тракторозаводского района Волгограда занимается самолечением, так как не может вызвать врача на дом - из поликлиники к ним идти не хотят. Выходить на улицу всем членам семьи запрещено, так как у дочери-подростка был выявлен коронавирус. Роспотребнадзор предписал Пыкиным соблюдать самоизоляцию. 
По данным правительственного сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Волгоградской области скончались 4 человека. Однако в оперативном штабе подтвердили только две смерти. Почему данные о смертности в федеральной и региональной статистике не сходятся, сейчас выясняют.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Здравоохранение
01.10.2020 12:42
Здравоохранение 01.10.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.10.2020 10:04
Здравоохранение 01.10.2020 10:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.09.2020 11:43
Здравоохранение 30.09.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.09.2020 14:54
Здравоохранение 29.09.2020 14:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.09.2020 13:15
Здравоохранение 29.09.2020 13:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.09.2020 11:22
Здравоохранение 29.09.2020 11:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.09.2020 17:45
Здравоохранение 28.09.2020 17:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.09.2020 16:33
Здравоохранение 28.09.2020 16:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.09.2020 11:47
Здравоохранение 28.09.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2020 14:29
Здравоохранение 27.09.2020 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.09.2020 12:07
Здравоохранение 25.09.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2020 11:44
Здравоохранение 24.09.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.09.2020 12:05
Здравоохранение 22.09.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.09.2020 08:34
Здравоохранение 22.09.2020 08:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.09.2020 12:05
Здравоохранение 21.09.2020 12:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:13
Бывший сотрудник налоговой осужден за наркотики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:43
Лечились сами и умерли: двое волгоградцев не смогли в одиночку победить коронавирусСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские школы проверят на законность установки оборудования для распознавания лицСмотреть фотографии
13:33
В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»Смотреть фотографии
13:19
Питерский перевозчик «убивает» автобусы Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
12:42
Октябрь несет смерть: коронавирус буйствует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
В неистребимые «Китай-города» в Волгоградской области нагрянули силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Московские следователи занялись проверкой гибели подростка на железной дороге в ВолжскомСмотреть фотографии
10:58
Волгоградец предложил бесплатно раздавать людям маскиСмотреть фотографии
10:44
В волгоградском музее на свой юбилей сварили варенье из картофеляСмотреть фотографии
10:20
На юге Волгограда ночью компания молодых людей разбилась в ДТПСмотреть фотографии
10:04
«Это естественный отбор?»: в Волгограде семья с коронавирусом заперта в квартире без медпомощиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
За наглый обман дольщиков осужден экс-директор «Волгоградской строительной компании»Смотреть фотографии
09:33
В Волгоградской области водитель «Оки» погиб в лобовом с грузовикомСмотреть фотографии
09:20
«Россети Юг» обеспечили уличным освещением малые населенные пункты Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
Жительница Волгоградской области обобрала незрячего инвалидаСмотреть фотографии
08:24
В Волжском иностранцы заняли скамейки в ожидании поезда на родинуСмотреть фотографии
20:56
Развод 80-го уровня: волгоградец взял в кредит 2 млн рублей и перевел их аферистуСмотреть фотографии
19:46
В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
19:37
ФАС России рассмотрела жалобу на стройку трассы в дубравах под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:45
В волгоградских кафе подешевели обедыСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде "шулерский трюк" с налогами подвел главу фирмы под статьюСмотреть фотографии
16:51
Бывшему декану юрфака Волгоградского института бизнеса скостили уголовный срокСмотреть фотографии
16:41
Не парьтесь: губернатор Волгоградской области закрепил новые запреты и рекомендации по борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области коронавирус унес жизни троих жителей шестьдесят плюсСмотреть фотографии
15:20
Под злосчастным путепроводом в Волгограде перевернулся второй грузовикСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Выезд из карантина: где отдохнули волгоградцы этим летом по данным Big Data МТССмотреть фотографии
14:03
Буйный ветер с востока идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:51
Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭСмотреть фотографии
12:22
Помочь следствию: в Волгограде ищут пропавшего 9 месяцев назад мужчинуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 