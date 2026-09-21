Крупную партию б/у телефонов, изъятых у жителей за долги и в качестве вещественных доказательств, выставило на продажу управление Росимущества в Волгоградской области. Одним лотом продаются 37 мобильников разных марок всего за 9250 рублей – это первоначальная цена, которая может быть снижена.

Примечательно, что обращенные в федеральную собственность мобильники волгоградцев выставлены на продажу со всей хранящейся в них информацией. Продавец предупреждает потенциального покупателя об ответственности за соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Новый собственник мобильников должен уничтожить такую информацию.

Фото лота с сайта ГИС Торги