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Общество

Росимущество выставило на продажу 37 изъятых у волгоградцев мобильников

Общество 21.09.2026 21:20
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21.09.2026 21:20


Крупную партию б/у телефонов, изъятых у жителей за долги и в качестве вещественных доказательств, выставило на продажу управление Росимущества в Волгоградской области. Одним лотом продаются 37 мобильников разных марок всего за 9250 рублей – это первоначальная цена, которая может быть снижена. 

Примечательно, что обращенные в федеральную собственность мобильники волгоградцев выставлены на продажу со всей хранящейся в них информацией. Продавец предупреждает потенциального покупателя об ответственности за соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Новый собственник мобильников должен уничтожить такую информацию.

Фото лота с сайта ГИС Торги

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