Здравоохранение 01.10.2020 10:04
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01.10.2020 10:04
Семья Пыкиных, проживающая на улице Ивана Франко в Тракторозаводском районе Волгограда, уже 15 дней не может добиться адекватной медицинской помощи. Как рассказала ИА «Высота 102» Алия Пыкина, первой заболела дочь-подросток. «Вызвали детского врача, который пришел с инфекционистом. Взяли тест на коронавирус, он оказался положительным. Потом приезжали, брали второй, третий тест, но ни один врач не посоветовал, как лечиться от этого. Я заболела через 3 дня, как и у дочери - пропало обоняние, появились температура, кашель, стало трудно дышать, чувствую себя плохо. Мужу на работе сказали брать больничный. Но как его оформить? Роспотребназор нам сообщил, что надо сидеть дома на самоизоляции, иначе - штраф. Хорошо, мы сидим дома 15 дней, врачи не приходят. Нас никто не смотрит. Нет никаких назначений. Я так поняла, идет естественный отбор», - говорит Алия. По ее мнению, творится какой-то хаос. «Мы занимаемся самолечением, смотрим в интернете, чем лечат коронавирус. Друг нам привез лекарства - арбидол, антибиотики. Лекарств на 3 тысячи купили. Врачи из поликлиники к нам идти не хотят. Результаты тестов узнать не можем. Скорая помощь и так загружена - они ездят только к тем, у кого высокая температура. И врачей, видимо, не хватает. Куда мы только не звонили. Совершенно непонятно, что делать. Получается, выживайте как хотите и живите на что хотите. Что за бред происходит?». Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием ситуации в областной комитет здравоохранения. Ответ ожидается.
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