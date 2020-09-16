В волгоградском «Роторе» отчитались о здоровье заболевших коронавирусом игроков

Общество 16.09.2020 12:31
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16.09.2020 12:31
Накануне в волгоградском клубе получили результаты проб, которые игроки, тренерский и административный штаб основы «Ротора» сдали в минувший понедельник. Новых заболевших коронавирусной инфекцией в команде нет, сообщили ИА «Высота 102» в клубе. Спортсмены и персонал клуба теперь проходят тесты ежедневно. Во вторник здоровые футболисты провели тренировку на стадионе «Зенит». Спортсмены, чьи тесты оказались положительными, переносят болезнь в легкой форме.
Между тем, заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по вопросу несостоявшегося матча 7-го тура Тинькофф Российской Премер Лиги между «Ротором» и «Краснодаром» состоится сегодня. Волгоградскому клубу может грозить техническое поражение со счетом 0:3. Между тем, до сих пор непонятно, по чьей вине не состоялся матч с краснодарской командой. В РПЛ приняли такое решение в связи с тем, что в премьер-лиге не получили итоги расследования и решение управления Роспотребнадзора о допуске к матчу. Следующая игра состоится в следующее воскресенье с «Ростовом» - матч пройдет на выезде.
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