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Спорт

Плей‑офф чемпионата России по фиджитал‑футболу. Ждём волгоградский финал

Спорт 24.09.2026 07:54
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24.09.2026 07:54


В «Сириусе» закручивается главная интрига Чемпионата России по фиджитал‑спорту: групповой этап позади, и сегодня стартует плей‑офф. В комплексе «Адлер‑Арена» напряжение ощущается даже в воздухе: из 600 спортсменов страны дальше прошли только сильнейшие.

Теперь каждая дисциплина – от футбольного и баскетбольного двоеборья до тактической стрельбы и ритм‑симулятора – будет раскрывать не просто мастерство, а характер: здесь решают не только реакция и тактика в цифровом раунде, но и выносливость, точность и командная химия в физической части.

Волгоградская школа фиджитал‑спорта заявила о себе максимально убедительно в футбольном двоеборье: в сетку плей‑офф пробились сразу три команды из города на Волге. ФФК «Ротор CISS GROUP» в группе А и ФФК «Волгоград CISS GROUP» в группе В уверенно заняли первые места, выиграв все четыре матча и набрав по 12 очков. Не менее важным стал успех ФК «Leti Stail», который с 9 очками занял вторую строчку в группе В и тоже шагнул в плей‑офф. Такой плотный результат говорит о системной работе и конкуренции внутри региона: когда не одна, а сразу несколько команд стабильно держатся на высоком уровне, это уже признак сильной спортивной школы.

При этом плотность борьбы в группах была очень высокой, и формат фиджитал не прощал расслабленности ни на секунду. В группе С команда «ФК Политех» (3 очка) не смогла зацепиться за выход в плей‑офф, а в группе D «МФК “Гвардия”» (4 очка) остановилась буквально в шаге от заветной строчки. Для них этот турнир – не повод для разочарования, а шанс проанализировать ошибки: в фиджитал‑спорте цена промаха особенно высока, потому что он складывается из двух миров – цифрового и физического.

 

Впереди – четвертьфиналы, полуфиналы и финалы, а 25 сентября зрителей ждут шоу‑матчи и церемония закрытия. Болеем за наших!

Александр Веселовский 

Фото: Всероссийской федерации фиджитал спорта

 

 

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