Юниорский триллер в Волгограде: «Каустик» против ЦСКА‑МУОР – 30:27







В физкультурно‑оздоровительном комплексе «Молодёжный» прошёл матч 5‑го тура первенства России по гандболу среди юниоров до 22 лет. В очной встрече сошлись «Динамо‑Каустик» и ЦСКА‑МУОР – команды, претендующие на высокие места в таблице. Итог – 30:27 в пользу хозяев.



Игра с первых минут пошла на максимальных скоростях. Обе команды сделали ставку на быстрый переход из обороны в атаку, из‑за чего счёт постоянно колебался: то одна, то другая сторона вырывалась вперёд. «Качели» продолжались весь первый тайм – ни одна из сторон не хотела уступать даже минимального преимущества. К перерыву «Каустик» сохранил минимальный отрыв, и именно эта небольшая разница стала психологическим фундаментом для второй половины – 14:13.

Начало второго тайма сложилось не в пользу хозяев: ЦСКА‑МУОР совершил резкий рывок и оторвался на два мяча. Казалось, гости перехватывают инициативу, но молодёжь «Каустика» не сломалась под давлением. Тренеры в тайм‑аутах сделали акцент на стабильности в защите и на быстрых розыгрышах через центр – и это сработало.

Перелом наступил после 40‑й минуты. «Каустик» не просто вернулся в игру – он полностью захватил инициативу. Волгоградцы действовали собранно и хладнокровно: меньше индивидуальных ошибок, больше взаимодействия в связках, чёткие переводы мяча. Разрыв постепенно рос и временами достигал четырёх мячей. В концовке армейцы пытались сократить отставание за счёт прессинга, но хозяева уверенно довели дело до победы – 30:27.

Лучшими бомбардирами в составе победителей стали Никита Кумсков и Егор Турунцев – на счету каждого по 6 мячей. У ЦСКА‑МУОР самым результативным оказался Кирилл Свечников, оформивший 10 голов. При этом статистика лишь частично отражает картину: ключевым фактором для «Каустика» стала не только результативность, но и командная дисциплина – минимум потерь при хорошей реализации атак. За всю игру команда допустила всего 4 потери, и эта надёжность в обращении с мячом стала одним из главных козырей волгоградцев.

«Динамо-Каустик» (Волгоград) – ЦСКА-МУОР (Чехов) – 30:27 (14:13)

21 сентября, 12:30. Первенство России по гандболу среди юниоров до 22 лет, 5-й тур.

Волгоград. ФОК «Молодёжный». Количество зрителей: 40.

Судьи: Николай Лесков, Василий Ловлин (оба – Краснодар).

«Динамо-Каустик»: Болдырев – Простак (4), Гадяцкий (3), Кумсков (6), Турунцев (6), Венедиктов (4), Мухаметов (4) – Теплухин, Горшков, Верхрацький, Государев, Плехов, Саливон (2), Бунин (1), Нетёса, Тырман.

ЦСКА-МУОР: Румянцев – Коноплёв (3), Сакаряну (4), Манухин, Бицадзе (1), Свечников (10), Пукас – Фомин, Большаков (4), Щемелев, Мазаев (5), Филиппов, Рубцов, Леванов.

Эффективность бросков %: 63 – 62

7-метровые/голы: 4/2 – 3/2.

Штрафное время: 10 – 6.

Следующая игра «Каустика» состоится уже сегодня – победа позволит команде закрепиться в лидирующей группе.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба ГК «Каустик