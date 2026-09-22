Главное

Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО

Актуально

АИ-95 до 137 рублей за литр: ситуация с топливом в Волгограде

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Два человека умерли на Кубани после приема лекарств из аптек
На Кубани вынесен приговор участнице преступной группы, которая несколько лет торговала некачественными лекарствами через нелегальные аптеки. Жертвами этой схемы стали как минимум два человека, сообщает ИА «Живая Кубань», –...
Федеральные новости
 Трое жителей Дона пойдут под суд за поджоги автомобилей на 3 миллиона рублей
В Ростовской области перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в поджоге двух автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, преступление было совершено по заказу.  По версии следствия, один из фигурантов получил...
Спорт

Юниорский триллер в Волгограде: «Каустик» против ЦСКА‑МУОР – 30:27

Спорт 22.09.2026 08:33
0
22.09.2026 08:33



В физкультурно‑оздоровительном комплексе «Молодёжный» прошёл матч 5‑го тура первенства России по гандболу среди юниоров до 22 лет. В очной встрече сошлись «Динамо‑Каустик» и ЦСКА‑МУОР – команды, претендующие на высокие места в таблице. Итог – 30:27 в пользу хозяев.

Игра с первых минут пошла на максимальных скоростях. Обе команды сделали ставку на быстрый переход из обороны в атаку, из‑за чего счёт постоянно колебался: то одна, то другая сторона вырывалась вперёд. «Качели» продолжались весь первый тайм – ни одна из сторон не хотела уступать даже минимального преимущества. К перерыву «Каустик» сохранил минимальный отрыв, и именно эта небольшая разница стала психологическим фундаментом для второй половины – 14:13. 

Начало второго тайма сложилось не в пользу хозяев: ЦСКА‑МУОР совершил резкий рывок и оторвался на два мяча. Казалось, гости перехватывают инициативу, но молодёжь «Каустика» не сломалась под давлением. Тренеры в тайм‑аутах сделали акцент на стабильности в защите и на быстрых розыгрышах через центр – и это сработало. 

Перелом наступил после 40‑й минуты. «Каустик» не просто вернулся в игру – он полностью захватил инициативу. Волгоградцы действовали собранно и хладнокровно: меньше индивидуальных ошибок, больше взаимодействия в связках, чёткие переводы мяча. Разрыв постепенно рос и временами достигал четырёх мячей. В концовке армейцы пытались сократить отставание за счёт прессинга, но хозяева уверенно довели дело до победы – 30:27. 

Лучшими бомбардирами в составе победителей стали Никита Кумсков и Егор Турунцев – на счету каждого по 6 мячей. У ЦСКА‑МУОР самым результативным оказался Кирилл Свечников, оформивший 10 голов. При этом статистика лишь частично отражает картину: ключевым фактором для «Каустика» стала не только результативность, но и командная дисциплина – минимум потерь при хорошей реализации атак. За всю игру команда допустила всего 4 потери, и эта надёжность в обращении с мячом стала одним из главных козырей волгоградцев. 

«Динамо-Каустик» (Волгоград) – ЦСКА-МУОР (Чехов) – 30:27 (14:13)

21 сентября, 12:30. Первенство России по гандболу среди юниоров до 22 лет, 5-й тур. 

Волгоград. ФОК «Молодёжный». Количество зрителей: 40. 
Судьи: Николай Лесков, Василий Ловлин (оба – Краснодар). 
«Динамо-Каустик»: Болдырев – Простак (4), Гадяцкий (3), Кумсков (6), Турунцев (6), Венедиктов (4), Мухаметов (4) – Теплухин, Горшков, Верхрацький, Государев, Плехов, Саливон (2), Бунин (1), Нетёса, Тырман. 
ЦСКА-МУОР: Румянцев – Коноплёв (3), Сакаряну (4), Манухин, Бицадзе (1), Свечников (10), Пукас – Фомин, Большаков (4), Щемелев, Мазаев (5), Филиппов, Рубцов, Леванов.
Эффективность бросков %: 63 – 62 
7-метровые/голы: 4/2 – 3/2. 
Штрафное время: 10 – 6. 

Следующая игра «Каустика» состоится уже сегодня – победа позволит команде закрепиться в лидирующей группе. 

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба ГК «Каустик

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.09.2026 08:33
Спорт 22.09.2026 08:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2026 07:25
Спорт 22.09.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2026 20:14
Спорт 21.09.2026 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2026 09:36
Спорт 21.09.2026 09:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2026 07:46
Спорт 21.09.2026 07:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2026 14:55
Спорт 20.09.2026 14:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2026 12:47
Спорт 20.09.2026 12:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2026 10:37
Спорт 20.09.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2026 20:42
Спорт 19.09.2026 20:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2026 13:24
Спорт 19.09.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2026 09:02
Спорт 19.09.2026 09:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.09.2026 10:05
Спорт 18.09.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.09.2026 08:59
Спорт 18.09.2026 08:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.09.2026 06:47
Спорт 18.09.2026 06:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.09.2026 21:21
Спорт 17.09.2026 21:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:27
Бочаров провёл заседание президиума политсовета волгоградского отделения «Единой России»Смотреть фотографии
12:14
Силовики нагрянули к волгоградцам, легализовавшим 229 мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Большой улов ВолгаКалия: семейная рыбалка объединила сотрудников предприятияСмотреть фотографии
11:34
Два человека умерли на Кубани после приема лекарств из аптекСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцев предупредили о новых правилах поступлении в ВУЗыСмотреть фотографии
10:37
Выглядит достойно: в Волгограде показали благоустроенный за три года проспект МеталлурговСмотреть фотографии
10:30
VOYAH объявляет о начале приема на новый флагманский гибридный кроссовер Voyah Тайшан/TAISHANСмотреть фотографии
10:07
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и портовой инфраструктуры УкраиныСмотреть фотографии
10:04
В Волжском владелец седана бизнес-класса из-за долгов стал пешеходомСмотреть фотографии
09:54
99-летней волгоградке суд помог отстоять право на пособие после гибели сына в СВОСмотреть фотографии
09:34
Волгоград вошёл в десятку популярных направлений для отдыха в сентябреСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом несовершеннолетняя по указке знакомого оформила кредит на своего опекунаСмотреть фотографии
09:08
Маляров и машинистов днем с огнем ищут волгоградские работодателиСмотреть фотографии
09:00
Московские рейсы задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:33
Юниорский триллер в Волгограде: «Каустик» против ЦСКА‑МУОР – 30:27Смотреть фотографии
08:03
Силы ПВО отражали атаку БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Чемпионат Волгоградской области по футболу: нервы и характер финального этапаСмотреть фотографии
07:05
Магнитная буря не побеспокоит волгоградцев в ближайшее времяСмотреть фотографии
07:00
Громкие хлопки разбудили ночью жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:44
Волгоградцы могут добавить в паспорт шесть отметокСмотреть фотографии
06:28
На участке Волгоград - Куберле назначен дополнительный поездСмотреть фотографии
06:02
Угроза миновала: режим беспилотной опасности в Волгоградской области отменёнСмотреть фотографии
22:13
В Волгоградской области 21 сентября объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:20
Росимущество выставило на продажу 37 изъятых у волгоградцев мобильниковСмотреть фотографии
20:45
В Камышинской колонии почтили память ветерана ВОВ Ивана ТимощенкоСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде открылся первый детский культурно-просветительский центр «Наследники»Смотреть фотографии
20:14
В «Сириусе» стартовал Чемпионат России по фиджитал-спорту: Волгоград выставил сразу пять командСмотреть фотографии
20:00
Легенда «Ротора» Игорь Суровикин не прошел в ГосдумуСмотреть фотографии
19:35
Долги волгоградцев по алиментам и ЖКУ поставят крест на получении ими кредитовСмотреть фотографии
19:14
Фермер из Волгоградской области не смог выплатить 11 млн за топливоСмотреть фотографии
 