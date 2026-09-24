

5‑й тур Суперлиги привёл «Пермских медведей» в Волгоград, где на площадке «Динамо Арены» развернулась быстрая и зрелищная игра. Команды не стали осторожничать и выдали настоящий ураган атак – зрители точно не скучали, а итоговые 38:30 в пользу гостей лишь подчёркивают, насколько насыщенным получился матч.

С первых минут инициатива была у хозяев. «Каустик» уверенно диктовал темп и к шестой минуте повёл 6:4 – казалось, волгоградцы нашли свою игру и готовы удерживать преимущество. Однако после 10-й минуты рисунок матча начал меняться: пермяки стали активнее использовать быстрые переходы и постепенно перехватили контроль над поединком. К перерыву гости оформили комфортный задел – 20:17, – и этот отрыв стал фундаментом итоговой победы.



Во втором тайме «Каустик» пытался вернуть инициативу, но в решающие моменты допускал ошибки, за которые соперник безжалостно наказывал: потери мяча и нереализованные атаки лишали хозяев шансов на сближение. «Пермские медведи» действовали хладнокровно и расчётливо, уверенно используя каждый промах соперника. Надёжная игра вратаря гостей не позволяла волгоградцам приблизиться даже в самые острые отрезки.

Попытки переломить ход встречи до последних секунд не принесли результата. Гости контролировали темп и не дали сопернику ни единого шанса на рывок. Финальная сирена зафиксировала победу «Пермских медведей» – 38:30.



Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников отметил, что команда не выполнила план на игру во втором тайме:



– Задача на игру была – играть в их темпе. Они в очень быстрый гандбол играют, хорошая защита и быстро переходят в контратаку. В первом тайме мы с этой задачей справлялись – бежали, забивали, план на игру выполнялся.

Во втором тайме был отрезок, когда мы не забили, и пять голов подряд получили. А потом счёт стал таким, что соперник не испытывал давления, оторвался и спокойно довёл матч до победы.

Вот этот провал примерно на 37–39-й минутах повлиял на весь ход встречи. Нельзя было этого допускать. Нужно было держать разницу в пределах трёх-четырёх мячей и уже в концовке за что-то цепляться.

«Каустик» (Волгоград) – «Пермские медведи» (Пермь) – 30:38 (17:20)

23 сентября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап. 5-й тур.

Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 200.

Судьи: Николай Лесков, Василий Ловлин (оба – Краснодар).

«Каустик»: Великанов – Кольцов (3), Светлов (2), Акрамов (7), Глущенко (3), Ибраков (4), Алексанян (5) – Дубин, Тропин (1), Косенков, Токмаков (1), Палащенко, Земляной, Востриков, Филёв (1), Пихтярев (3).

«Пермские медведи»: Усик – Дзёмин (6), Калашников (6), Гроцкий (1), Аркатов (4), Волхонский (3), Свистунов (4) – Дьяченко, Болотин (3), Ручаев (1), Зайцев, Воронин (1), Мерц (4), Каменев (5).

Эффективность бросков %: 53 – 61.

Владение мячом (минуты): 17 – 43.

7-метровые/голы: 1/1 – 3/3.

Штрафное время: 6 – 10.

После пяти туров волгоградский «Каустик» с двумя очками находится на восьмом месте. Следующий матч команда проведёт в Казани 30 сентября против АК «Барс». Встреча пройдёт в СК «Бустан», начало – в 18:00.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба ГК «Каустик» (Александр Овсиенко)