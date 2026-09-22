



Сумасшедший по накалу матч выдали команды в первой группе. В резервный день был доигран перенесённый матч между ФК «Киквидзе» (Киквидзенский район) и «СШ Ротор» (Волгоград). Итог – 5:2 в пользу «Киквидзе». Причём развязка получилась драматичной: волгоградцы вели со счётом 2:1, но в последние девять минут встречи пропустили четыре мяча, растеряв преимущество.



Во второй группе прошли матчи второго тура финального этапа. «Нехаево» (Нехаевский район) уверенно переиграло «х. Киреев» (Ольховский район) – 2:0.



В Волгограде «Динамо» из Николаевска вырвало победу у «Ротор‑2008» – 3:2.



Ещё одна волгоградская команда, «Ротор‑Сталинград», добыла важную победу над «Аксаем» из Котельниково – 2:1.



Турнирная картина сейчас выглядит особенно плотной. В таблице – двоевластие: лидируют «Динамо» и «Нехаево», у обеих команд по две победы. При этом разница мячей лучше у бело‑голубых – 7:2 против 5:1 у соперника. По три очка имеют «х. Киреев» и «Ротор‑Сталинград». В финальном этапе каждое очко будет на вес золота, а плотность таблицы обещает жаркую концовку.



Александр Веселовский

Фото: ФК «Нехаево»