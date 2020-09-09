Происшествия

Легковушка распотрошила фуру на трассе под Волгоградом: двое пострадавших

Происшествия 09.09.2020 15:36
0
09.09.2020 15:36


Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе Волгоград-Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло сегодня в 11:40 на 853 км автодороги. 
По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком "Volvo" с полуприцепом. В результате пострадали водитель и 60-летняя пассажирка легкового автомобиля. Они доставлены в больницу.
От удара полуприцеп перевернулся, из него на дорогу высыпалось все содержимое - упаковки строительных смесей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Происшествия
09.09.2020 16:24
Происшествия 09.09.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2020 11:28
Происшествия 09.09.2020 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2020 10:48
Происшествия 09.09.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2020 10:25
Происшествия 09.09.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2020 21:12
Происшествия 08.09.2020 21:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2020 15:02
Происшествия 08.09.2020 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2020 12:12
Происшествия 08.09.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2020 10:08
Происшествия 08.09.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2020 11:44
Происшествия 07.09.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2020 11:02
Происшествия 07.09.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2020 10:34
Происшествия 07.09.2020 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2020 10:32
Происшествия 06.09.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2020 10:20
Происшествия 06.09.2020 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2020 13:53
Происшествия 04.09.2020 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
04.09.2020 11:29
Происшествия 04.09.2020 11:29
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:44
Двойной удар: суд Волгограда принял новый иск против перевода времениСмотреть фотографии
16:24
Две таблетки из будущего умудрилась купить пенсионерка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:06
Волжский трубный завод признан лучшим экспортером ЮФО в сфере промышленностиСмотреть фотографии
15:36
Легковушка распотрошила фуру на трассе под Волгоградом: двое пострадавшихСмотреть фотографии
15:22
Частая езда по встречке с мигалкой иномарки СУ СКР озадачила волгоградских автолюбителейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
В Волгограде районную администрацию уличили в игре на стороне избранной УКСмотреть фотографии
14:51
Волжский трубный завод открыт для промышленного туризмаСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области мужчина и женщина не дожили до 60 лет из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:20
Тренер чемпионов честно рассказал, как руководитель волгоградского спорта убивает плаваниеСмотреть фотографии
14:13
Волгоградское отделение Сбербанка и «Сбербанк Факторинг» реализовали экспортный проект в регионеСмотреть фотографии
14:12
Чудеса с деревянной хибарой сделали жителей Волгограда хозяевами дорогой землиСмотреть фотографии
13:45
Любимец болельщиков волгоградского "Ротора" определился с новым клубомСмотреть фотографии
13:12
На предприятиях группы «НИКОХИМ» проходят конкурсные состязания профессионального мастерстваСмотреть фотографии
11:50
Цепь смертей от COVID-19 в Волгоградской области не прерываетсяСмотреть фотографии
11:35
В домах трех городов Волгоградской области монтируют 150 новых лифтовСмотреть фотографии
11:32
Второй этап строительства обхода Волгограда завершат через 4 годаСмотреть фотографии
11:21
Юрий Бондарев: «Город Котельниково хорошо известен, как один из видных ориентиров Сталинградской битвы»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В туалет с зонтиком: жители волгоградского общежития не могут найти управу на нерадивую УКСмотреть фотографии
11:07
Россияне в 2,5 раза увеличили расходы на курортах Краснодарского краяСмотреть фотографии
10:28
Синоптики пообещали град и грозы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде пьяный студент захватил чужой Land CruiserСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области трехдневные выборы станут нормойСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде ищут пропавшую два года назад школьницуСмотреть фотографии
07:32
Единственный в Волжском ангиограф позволит проводить операции при инсультах и инфарктахСмотреть фотографии
21:12
Из торгового центра в Волгограде эвакуировали 700 человекСмотреть фотографии
20:24
Волгоградская область докатилась до дефляцииСмотреть фотографии
19:07
В Волгоградской области «пожинают плоды» остановки оказания плановой медпомощиСмотреть фотографии
17:20
Особенная художница из Волгограда рисует, чтобы заработать на реабилитациюСмотреть фотографии
16:26
В Волжском при строительстве детсада по нацпроекту исчезли два миллиона рублейСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области коронавирус пошел в школуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 