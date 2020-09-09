Легковушка распотрошила фуру на трассе под Волгоградом: двое пострадавших

Происшествия 09.09.2020 15:36
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09.09.2020 15:36
Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе Волгоград-Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло сегодня в 11:40 на 853 км автодороги.
По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком "Volvo" с полуприцепом. В результате пострадали водитель и 60-летняя пассажирка легкового автомобиля. Они доставлены в больницу.
От удара полуприцеп перевернулся, из него на дорогу высыпалось все содержимое - упаковки строительных смесей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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