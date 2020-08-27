Здравоохранение

Волгоградская область получила вакцину от трех штаммов гриппа

Здравоохранение 27.08.2020 21:03
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27.08.2020 21:03


Больницы и поликлиники Волгоградской области получат гриппозную вакцину «Совигрипп» без консерванта для вакцинации детей и беременных женщин. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ о распределении вакцины среди медучреждений издан в облкомздраве. В списке получателей – 63 больницы, в том числе в районах области и города, а также поликлиники. В медучреждения распределены 62208 доз вакцины, которая содержит три штамма гриппа – подтипа A(H1N1),  А(Н3N2) и типа В. Ранее эпидемиологи предупреждали, что осенью 2020 года в Россию придут четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых будут обновлёнными и от которых россияне не были привиты. Власти региона поставили задачу привить не менее 60% населения области, в первую очередь из групп риска. Необходимость увеличения количества привитых от гриппа медики объясняют трудностями при постановке диагноза в условиях эпидемии коронавируса и возможными тяжелыми осложнениями заболеваний. 

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