





Суд обязал выселить из дома незаконно проживающего гражданина и запретил бывшему супругу вселять посторонних без согласия экс-супруги.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, Надежда О. подала иск к своему бывшему мужу Александру О. и Сергею П. Она требовала прекратить право Сергея П. на пользование домом, выселить его и запретить Александру О. заселять в дом третьих лиц без её письменного согласия.



В своём иске Надежда О. указала, что Александр О. без её ведома и согласия вселил в дом Сергея П. и группу рабочих. Эти люди нарушают общественный порядок, портят имущество и даже допустили пожар в доме. Надежда О. не давала своего согласия на их вселение и не получала никакой компенсации за использование своей доли дома. Попытки уладить конфликт мирным путём не увенчались успехом. Александр О. не признал исковые требования, утверждая, что Надежда О. ранее давала согласие на проживание рабочих и даже получала за это деньги. Сергей П. в судебное заседание не явился и свою позицию не представил.



Суд установил, что дом в хуторе Б. Лычак принадлежит бывшим супругам на правах общей долевой собственности (по половине доли у каждого). В настоящее время ни Надежда О., ни Александр О. в доме не проживают, но там без регистрации живёт Сергей П., а также периодически появляются рабочие сельхозпредприятия. Суд пришёл к выводу, что ответчики не представили доказательств наличия договоров найма или согласия Надежды О. на вселение третьих лиц. Показания свидетеля о передаче денег Надежде О. суд счёл недостоверными, в то время как другие свидетели подтвердили факты незаконного проживания и порчи имущества.



Поскольку порядок пользования домом не определён, вселение третьих лиц возможно только с согласия всех собственников. Ввиду отсутствия такого согласия, суд признал факт нарушения прав Надежды О. доказанным. Фроловский городской суд Волгоградской области вынес решение о выселении Сергея П. и запрете Александру О. заселять в дом третьих лиц без письменного согласия Надежды О. С ответчиков также взысканы судебные расходы в размере 4 000 рублей с каждого.



Решение суда ещё не вступило в законную силу.