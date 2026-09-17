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Общество

С 1 октября часть волгоградцев начнёт получать прибавку к пенсии

Общество 17.09.2026 09:02
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17.09.2026 09:02


С октября жители Волгоградской области, отметившие 80-летие в сентябре, и бывшие сотрудники силовых структур получат увеличенные пенсии. Перерасчёт будет выполнен автоматически, без необходимости посещения Социального фонда или других ведомств.

Игорь Балынин, доцент Финансового университета, сообщил РИА Новости, что для тех, кому исполнится 80 лет в сентябре 2026 года, фиксированная часть страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое. Кроме того, с 2025 года в эту сумму будет включена надбавка за уход. Балынин подчеркнул, что у Социального фонда уже есть все необходимые данные, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявления.

Отдельная индексация затронет пенсионеров, получающих пенсии от Министерства обороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других силовых структур. С 1 октября их выплаты увеличатся на 4%. Это плановое повышение распространяется на всех пенсионеров данной категории, независимо от их места жительства в регионе.

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