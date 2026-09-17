Без работы ПВО по дронам прошла ночь в Волгоградской области





В ночь на 17 сентября в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Режим тревоги сохранялся с 22:42 до 6:11. Аэропорт Волгограда ограничивал полёты в целях безопасности.



Как сообщает Министерство обороны РФ, в Волгоградской области сбитых БПЛА нет. Всего ВСУ направили по регионам РФ 641 дрон. Атаку отражали в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей, а также в Ярославской, Тульской, Тамбовской, Тверской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Воронежской, Курской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Смоленской областях.