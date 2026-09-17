200 кг творога нереальной жирности забраковали под Волгоградом

Нарушения законодательства в сфере ветеринарии выявили на подворье у жителя Ленинского района Волгоградской области. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, ветеринарным специалистом Ленинской райСББЖ был оформлен производственный сертификат на молочную продукцию, где количество жира в готовой продукции больше, чем в сырье. Так, из сырого молока весом 250 кг с массовой долей жира 4,8% было изготовлено 200 кг творога с массовой долей жира 5%. Таким образом, в сырье жир составил 7,2 кг, а в готовой продукции - 10 кг.