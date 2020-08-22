В Волгоградской области череда смертей от COVID-19 не прерывается

Здравоохранение 22.08.2020 11:57
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22.08.2020 11:57
Одна смерть от коронавирусной инфекции подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, таким образом, общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 84.
Новых заболевших зарегистрировано 85, а выздоровевших за сутки 137 человек.
Всего в регионе этот диагноз с начала пандемии был поставлен 11190 жителям, из них 7599 уже выздоровели.
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