В Волгоградской области череда смертей от COVID-19 не прерывается





Одна смерть от коронавирусной инфекции подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, таким образом, общее количество летальных случаев от COVID-19 выросло до 84.

Новых заболевших зарегистрировано 85, а выздоровевших за сутки 137 человек.

Всего в регионе этот диагноз с начала пандемии был поставлен 11190 жителям, из них 7599 уже выздоровели.



