В Волгоградской области скандальному концессионеру предъявили счет почти в 400 миллионов рублей за экологическую «бомбу»
Экология 16.08.2020 17:32
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16.08.2020 17:32
Экологический скандал, разразившийся в Светлоярском районе Волгоградской области, получил продолжение в арбитражном суде Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере Астраханской и Волгоградской областям предъявило иск к московской компании "Осока-Лик" о взыскании суммы в размере 378 миллионов рублей в счет возмещения вреда причиненного почве в результате сброса неочищенных сточных вод на земельный участок.
Напомним, в прошлом году жители Светлоярского района забили тревогу в связи со сбросом фекальных вод на открытый рельеф местности. Это произошло из-за демонтажа коллектора перекачки стоков на очистные сооружения. В результате хозяйственные фекальные воды сбрасывались в бывший пруд-накопитель. Этот накопитель находится рядом с поселком Светлый Яр и, как утверждали жители, интенсивно испарялся и ухудшал и без того сложную экологическую обстановку в районе.
По данному факту Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой и прокуратурой Светлоярского района было проведено расследование по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ – уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.
В надзорном ведомстве установили, что водоотведение Светлоярского городского поселения осуществляется путем сбора и транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий по самотечным и напорным коллекторам в так называемый «пруд-испаритель», который был передан администрацией Светлоярского муниципального района ООО «Осока-Лик» концессионным соглашением.
С апреля 2017 ООО ««Осока-Лик» продолжало сброс неочищенных стоков на рельеф местности.
Так, по данным Нижне-Волжского бассейнового-водного управления только за 2018 год объем сброса неочищенных сточных вод в «пруд-испаритель» составил 627 тысяч кубических метров.
Кроме того, факт сброса сточных вод установлен в ходе проведенной в рамках административного расследования экспертизы.
Специалисты Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям установили, что пруд-испаритель был ликвидирован в 2006 году с последующей рекультивацией земель площадью 13 квадратных километров, что подтверждается актом ликвидации гидротехнического пруда-испарителя.
Также установлено, что мер по переводу категории земель на данном участке с категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в категорию «Земли сельскохозяйственного назначения» администрацией поселка Светлый Яр не предпринималось.
Межрегиональным управлением и филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы почвы и сточных вод, поступающих на земельный участок. Согласно заключению эксперта по результатам лабораторного исследования и измерений установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в несколько раз в почве по железу, хлорид-иону, сульфат-иону, нефтепродуктам, фосфат-иону. В ведомстве установили, что действиями ООО «Осока-Лик», оказывающим услуги по водоснабжению и водоотведению в рабочем поселке Светлый Яр, наносится вред земельному участку в результате сброса неочищенных сточных вод (опасных веществ) на рельеф местности, в том числе почве, как природному объекту.
При этом материалы в отношении ООО «Осока-Лик» были направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и решения вопроса о направлении материалов в органы предварительного расследования по признакам уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст.ст. 246, 254 УК РФ. Впоследствии стало известно о возбуждении уголовного дела по факту кражи семи километров труб коллектора.
Пока процесс в арбитражном суде Волгоградской области продолжается. Между тем, по данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в Светлоярском районе за период с 2015 по 2019 годы рост смертности от злокачественных новообразований стал самым ощутимым среди всех муниципальных образований региона и составил около 65%.
Материал подготовлен в рамках проекта "Сохраним природу для будущих поколений".
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