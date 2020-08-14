Здравоохранение

"У каждой койки будет кран": в ковидный госпиталь в Волгограде срочно проводят кислород

Здравоохранение 14.08.2020 14:17
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14.08.2020 14:17


Областная клиническая больница №3 (провизорный госпиталь), которая с конца июля вновь начала принимать пациентов с коронавирусом, временно закрыта из-за проведения работ по установке кислородной разводки на 100% коек. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
По его словам, делается это для того, чтобы высвободить кислородные концентраторы для других ковидных госпиталей. Провизорный госпиталь для лечения больных с коронавирусом был развернут в марте текущего года одним из первых в авральном режиме. Тогда палаты оснастили кислородными концентраторами. С учетом сегодняшней ситуации принято решение усилить оборудованием корпус областной больницы №3, расположенный на улице Советской. 
Что же касается корпуса больницы №3, который находится на улице Циолковского, то, пояснил Алимов, по окончании работ здесь "у каждой койки будет кран с кислородной трубы". 
Напомним, что в начале июня провизорный госпиталь прекратил прием больных с коронавирусной инфекцией для постепенного перехода плановый режим работы. Однако в конце июля текущего года областная клиническая больница №3 вновь стала принимать пациентов с COVID-19. Как тогда пояснял Николай Алимов, коечный фонд в Волгограде увеличивают для удобства госпитализации больных с учетом географии их проживания, а также в связи с ростом заболеваемости населения пневмонией. 
Напомним, по состоянию на 14 августа в регионе зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели уже более 6,7 тысячи жителей региона и 77 человек скончались.

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