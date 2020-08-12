









В Волгограде строительная готовность лечебно-диагностического корпуса областного онкодиспансера составляет 70%. В настоящее время рабочие заняты устройством кровли и монтажом фасадных керамогранитных плит, сообщает ИА «Высота 102». Внутри уже готовой коробки строения тоже кипит работа по отделке помещений. Предстоящей зимой здание будет уже отапливаться. На стройке в данный момент задействовано 120 рабочих и 12 единиц техники.

Параллельно строители начали благоустройство прилегающей территории. У входа в здание уложат газон, посадят кустарники и замостят пешеходные дорожки тротуарной плиткой. Сдача объекта, работы на котором стартовали в прошлом году, запланирована на первый квартал 2022 года. Здание состоит из двух секций: 5-этажной поликлиники на 700 посещений в смену и 7-этажного лечебного блока с отделениями маммологии, эндоскопии, лабораторией, реанимацией и интенсивной терапией. Новый корпус и главное здание диспансера свяжет крытая галерея.





Модернизация Волгоградского областного онкодиспансера ведется с 2015 года. В настоящее время развитие медучреждения продолжается в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В онкоцентре выполнен капитальный ремонт и оснащены новым оборудованием реанимационное и рентгендиагностическое отделения, операционные блоки; проведена модернизация радиотерапевтического отделения, где введены в эксплуатацию два новых линейных ускорителя, предназначенных для лучевой терапии.

Волгоградская область стала одной из первых в стране, где появились центры амбулаторной онкологической помощи. В настоящее время таких медицинских пунктов в регионе пять, до конца года появятся еще четыре, а в 2021 году их число возрастет до 14. В будущем году также начнется строительство радиологического корпуса для лучевой терапии и высокотехнологичного ПЭТ/КТ-центра.

Материал подготовлен в рамках проекта «Эффективное здравоохранение — показатель заботы государства о людях»



