В Волгоградской области уроженцы Китая задержаны за вымогательство

Расследования 09.08.2020 11:20
0
09.08.2020 11:20
Сотрудники УФСБ и полиции в ходе спецоперации задержали в Волгоградской области двоих уроженцев Китая 28 и 45 лет по подозрению в вымогательстве денег у трудовых мигрантов из Узбекистана. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, один из задержанных имел вид на жительство, а второй временную регистрацию на территории Волгоградской области. Подозреваемые сознались в содеянном частично. Решается вопрос о заключении их под стражу.
Как следует из материалов уголовного дела, 5 августа текущего года в правоохранительные органы обратился 52-летний гражданин Узбекистана, который официально трудится в местном тепличном хозяйстве в Николаевском районе. Он сообщил правоохранителям, что три месяца назад он вместе со своими шестью земляками прибыли в Волгоградскую область и, получив патент, стали работать под руководством двоих жителей Китая.
В какой-то момент между работниками и работодателями произошли разногласия из-за невыплаченной заработной платы. Оставшись без средств, работники нанялись к другому фермеру и попросили прежних работодателей вернуть паспорта, ранее переданные ими для оформления необходимых документов. Однако те отказались, стали угрожать физической расправой и потребовали 140 тысяч рублей за их возврат. Потерпевшие отказались передавать деньги и обратились в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Реклама
Стрелял и угрожал убийством: сельский депутат устроил разборки на поле в Волгоградской области09.08.2020 13:09
Расследования 09.08.2020 13:09
Пенсионеру из Липецка дали 10 лет за убийство волгоградца по пути на рыбалку09.08.2020 09:11
Расследования 09.08.2020 09:11
Разорившийся волгоградец придумал преступление, чтобы не платить по долгам08.08.2020 10:30
Расследования 08.08.2020 10:30
«Рисковали кадетами»: руководство волгоградского клуба зарабатывало на продаже прыжков на трухлявых парашютах07.08.2020 19:21
Расследования 07.08.2020 19:21
Под Волгоградом два брата-беспредельщика ограбили и едва не убили бабушку07.08.2020 14:37
Расследования 07.08.2020 14:37
В Волгоградской области подросток распорол сверстнику живот07.08.2020 12:57
Расследования 07.08.2020 12:57
В Волгограде инсценировщик ДТП не смог избежать колонии06.08.2020 14:52
Расследования 06.08.2020 14:52
В Волгограде наркосбытчика осудят за подростков-помощников06.08.2020 14:35
Расследования 06.08.2020 14:35
В Волгограде бывшему тюремщику заменили условный срок на реальный06.08.2020 10:49
Расследования 06.08.2020 10:49
Экс-начальнику отдела СУ СКР по Волгоградской области ужесточили наказание04.08.2020 17:48
Расследования 04.08.2020 17:48
В Волгограде стоматология выплатит пациентке 100 тысяч рублей за онемевшее лицо04.08.2020 16:58
Расследования 04.08.2020 16:58
В Волгоградской области маленькая девочка помогла раскрыть убийство своей мамы04.08.2020 16:43
Расследования 04.08.2020 16:43
Под Волгоградом тюремщик погорел на собачьем деле04.08.2020 12:45
Расследования 04.08.2020 12:45
В Волгоградской области за кражу пестицидов осудили двоих рецидивистов03.08.2020 15:38
Расследования 03.08.2020 15:38
Семь лет – это мало: в Волгограде ужесточили приговор молодому наркодилеру03.08.2020 12:40
Расследования 03.08.2020 12:40
Реклама