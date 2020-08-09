В Волгоградской области уроженцы Китая задержаны за вымогательство





Сотрудники УФСБ и полиции в ходе спецоперации задержали в Волгоградской области двоих уроженцев Китая 28 и 45 лет по подозрению в вымогательстве денег у трудовых мигрантов из Узбекистана. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, один из задержанных имел вид на жительство, а второй временную регистрацию на территории Волгоградской области. Подозреваемые сознались в содеянном частично. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Как следует из материалов уголовного дела, 5 августа текущего года в правоохранительные органы обратился 52-летний гражданин Узбекистана, который официально трудится в местном тепличном хозяйстве в Николаевском районе. Он сообщил правоохранителям, что три месяца назад он вместе со своими шестью земляками прибыли в Волгоградскую область и, получив патент, стали работать под руководством двоих жителей Китая.

В какой-то момент между работниками и работодателями произошли разногласия из-за невыплаченной заработной платы. Оставшись без средств, работники нанялись к другому фермеру и попросили прежних работодателей вернуть паспорта, ранее переданные ими для оформления необходимых документов. Однако те отказались, стали угрожать физической расправой и потребовали 140 тысяч рублей за их возврат. Потерпевшие отказались передавать деньги и обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.



