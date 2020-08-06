Здравоохранение 06.08.2020 11:55
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06.08.2020 11:55
Количество погибших жителей Волгоградской области от коронавируса возросло на одного человека. Всего с начала пандемии скончались уже 68 заболевших, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф. За сутки число заразившихся увеличилось на 98 человек до 9711 инфицированных граждан.
По официальным данным, выздоровели 6043 жителей Волгоградской области, в том числе 144 – за последние сутки.
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