Все тревожнее: в Волгоградской области от COVID-19 скончались еще два человека

Здравоохранение 05.08.2020 11:57
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05.08.2020 11:57
Два человека скончались от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев в регионе выросло до 67. Диагноз COVID-19 за сутки был подтвержден у 96 жителей региона.
В оперативном штабе Волгоградской области уточнили, что скончались две жительницы Волгограда. Одной женщине было 78 лет. При первых признаках заболевания к врачам она обращаться не стала, лечилась самостоятельно. На десятые сутки женщине стало плохо и ее госпитализировали с двухсторонней COVID-пневмонией. Второй умершей от коронавируса женщине было 40 лет. Заразилась она от членов семьи. Обратилась за медицинской помощью не сразу, а только через 5 дней после проявления первых признаков заболевания. Заболевшую доставили в ГУЗ "Родильный дом №1", а затем перевели в ГУЗ "КБ №5". У беременной женщины диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. У обоих женщин были хронические заболевания.
Всего в Волгоградской области коронавирусом заболели 9613 человек, из них 5899 уже выздоровели. За минувшие сутки из стационаров выписали 91 человека.
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