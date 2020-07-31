Под Волгоградом начали поднимать останки зверски убитых людей





О новом этапе расследования фактов массового убийства советских граждан из числа мирного населения в годы Великой Отечественной войны заявили в СУ СКР по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на окраине села Водино следственно-оперативная группа уже извлекла останки тел тринадцати погибших, в том числе детей и младенцев.





«Даже визуальный осмотр не оставляет у экспертов никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер. Об этом, прежде всего, свидетельствуют пулевые повреждения», - рассказали следователи.

Сотрудникам СК также удалось пообщаться с прямыми очевидцами страшных злодеяний фашистов. В частности, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала следователям, как будучи подростком жила на оккупированной территории и видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль, куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности, которые, спасаясь от войны, незадолго до этого прибыли в её населенный пункт. Позднее тела расстрелянных женщин, стариков и детей местные жители обнаружили буквально в километре от соседнего села Водино.

В ближайшее время следователи предполагают поднять останки 43 беженцов, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года. Будет назначен ряд судебных экспертиз.

Также сотрудники регионального управления СК России совместно с поисковым отрядом приступят к раскопкам следующего известного на сегодняшний день места массового истребления мирного населения, совершенного на территории Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками в период с 17 июля 1942 года по февраль 1943.





Как ранее сообщало информагентство , СК возбудил уголовное дело по ст.357 УК РФ (геноцид) по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности. Следствием получена информация о том, что на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей, казненных с особой жестокостью фашистами.

В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области СССР немецкие захватчики зверски расправлялись с советскими гражданами, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. Имеются документальные свидетельства об убийстве мирных жителей в Дзержинском районе города Сталинграда, селах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный, Тормосино (ныне – хутор Тормосин), станицах Верхне-Курмоярская, Нижне-Чирская.



