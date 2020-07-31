Под Волгоградом начали поднимать останки зверски убитых людей

Расследования 31.07.2020 15:00
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31.07.2020 15:00
О новом этапе расследования фактов массового убийства советских граждан из числа мирного населения в годы Великой Отечественной войны заявили в СУ СКР по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на окраине села Водино следственно-оперативная группа уже извлекла останки тел тринадцати погибших, в том числе детей и младенцев.
«Даже визуальный осмотр не оставляет у экспертов никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер. Об этом, прежде всего, свидетельствуют пулевые повреждения», - рассказали следователи.
Сотрудникам СК также удалось пообщаться с прямыми очевидцами страшных злодеяний фашистов. В частности, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала следователям, как будучи подростком жила на оккупированной территории и видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль, куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности, которые, спасаясь от войны, незадолго до этого прибыли в её населенный пункт. Позднее тела расстрелянных женщин, стариков и детей местные жители обнаружили буквально в километре от соседнего села Водино.
В ближайшее время следователи предполагают поднять останки 43 беженцов, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года. Будет назначен ряд судебных экспертиз.
Также сотрудники регионального управления СК России совместно с поисковым отрядом приступят к раскопкам следующего известного на сегодняшний день места массового истребления мирного населения, совершенного на территории Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками в период с 17 июля 1942 года по февраль 1943.
Как ранее сообщало информагентство, СК возбудил уголовное дело по ст.357 УК РФ (геноцид) по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности. Следствием получена информация о том, что на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей, казненных с особой жестокостью фашистами.
В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области СССР немецкие захватчики зверски расправлялись с советскими гражданами, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. Имеются документальные свидетельства об убийстве мирных жителей в Дзержинском районе города Сталинграда, селах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный, Тормосино (ныне – хутор Тормосин), станицах Верхне-Курмоярская, Нижне-Чирская.
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