Расследования

Уголовное дело о массовых убийствах на территории Волгоградской области возбудил СК

Расследования 09.07.2020 15:11
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09.07.2020 15:11

По результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону.
Из архивных источников следствием получена информация о том, что на территории Волгограда и области имеется как минимум 15 мест с захоронениями около 1800 мирных жителей Сталинграда, казненных с особой жестокостью фашистами во время Великой Отечественной войны.
В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области СССР немецкие захватчики зверски расправлялись с советскими гражданами, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. Имеются документальные свидетельства об убийстве мирных жителей в Дзержинском районе города Сталинграда, селах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное, Шелестово, хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный, Тормосино (ныне – хутор Тормосин), станицах Верхне-Курмоярская, Нижне-Чирская. 

Так, в станице Нижне-Чирской фашисты учинили зверскую расправу над воспитанниками детского дома, расстреляв около 50 детей в возрасте от 4-х до 15 лет. Также имеются исторические данные о том, что сотрудники немецкой комендатуры в оккупированных районах Сталинграда на постоянной основе осуществляли грабежи гражданского населения, а затем подвергали истязаниям и  избавлялись от ограбленных ими людей.

«Следователями и криминалистами СК России для идентификации личностей погибших будет назначен целый комплекс экспертиз: судебно-медицинских, медико-криминалистических - для установления причины смерти, а также для определения пола, возраста погибших; портретных - для воссоздания прижизненного облика погибших, генотипоскопических экспертиз. В настоящее время идут подготовительные работы для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями. К раскопкам в рамках следственных действий будут привлечены силы военных, МЧС, а также поисковые отряды. В рамках расследования будет задействован арсенал новейшей криминалистической техники. Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к истреблению мирных жителей», - рассказали в следственных органах.
Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния.

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