В Волгограде разыскивают ушедшую две недели назад из дома девочку

Расследования 23.07.2020 10:26
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23.07.2020 10:26
Следователи просят оказать содействие в розыске несовершеннолетней. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, 15 июля в правоохранительные органы Волгограда обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении своей 16-летней дочери Глуховой Полины Александровны, которая около двух недель назад покинула место своего жительства и больше её никто не видел. До настоящего времени о месте нахождения несовершеннолетней ничего не известно.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы длинные темно-русые. В день исчезновения была одета: футболка синего цвета, джинсы черного цвета, кроссовки персикового цвета.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания разыскиваемой, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-927-068-07-01, 8-999-744-21-94 или «02».
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