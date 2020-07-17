Здравоохранение 17.07.2020 11:41
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17.07.2020 11:41
За сутки в Волгоградской области коронавирусной инфекцией заразились 94 человека, один скончался. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
В оперативном штабе региона уточнили, что скончался 81-летний житель Урюпинского района. Мужчина почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. У заболевшего выявили COVID-19 с двухсторонней пневмонией. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Всего в Волгоградской области количество подтвержденных диагнозов COVID-19 достигло 7879. Из них выздоровели уже 4548 человек и 52 скончались. За минувшие сутки из инфекционных стационаров 145 человек выписались по выздоровлению.
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