



За сутки в Волгоградской области коронавирусной инфекцией заразились 94 человека, один скончался. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.

В оперативном штабе региона уточнили, что скончался 81-летний житель Урюпинского района. Мужчина почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. У заболевшего выявили COVID-19 с двухсторонней пневмонией. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего в Волгоградской области количество подтвержденных диагнозов COVID-19 достигло 7879. Из них выздоровели уже 4548 человек и 52 скончались. За минувшие сутки из инфекционных стационаров 145 человек выписались по выздоровлению.



