В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскому

Борьба с коррупцией 14.07.2020 16:13
0
14.07.2020 16:13
Три года колонии общего режима получила владелица алкомаркетов в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд также обязал женщину выплатить 400 тысяч рублей штрафа.
Фигурантку дела признали виновной в дача взятки полицейскому в крупном размере.
В январе прошлого года хозяйка фирмы по продаже спиртного через посредников передала начальнику одного из отделов УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону 200 тысяч рублей за возврат изъятого в торговых павильонах алкоголя. Полицейский сообщил о поступившем предложении своему руководству.
Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по региону. Вину в содеянном женщина полностью признала. Ранее ее сообщников за посредничество во взяточничестве приговорили к условным срокам наказания.
Реклама
Арестованный в Волгоградской области за крупную взятку лейтенант полиции пытался выйти из СИЗО14.07.2020 11:34
Борьба с коррупцией 14.07.2020 11:34
Фигурирующая в уголовном деле компания продолжает получать контракты на благоустройство в Волгограде10.07.2020 15:28
Борьба с коррупцией 10.07.2020 15:28
В Волгоградской области чиновник-единоросс незаконно пристроился на теплое местечко10.07.2020 14:12
Борьба с коррупцией 10.07.2020 14:12
Комитеты администрации Волгоградской области попали в измененный план проверок Счетной палаты России07.07.2020 21:08
Борьба с коррупцией 07.07.2020 21:08
В Волгограде раскрыли схему хищения бюджетных средств на благоустройстве парка30.06.2020 17:08
Борьба с коррупцией 30.06.2020 17:08
Бывший замглавы города в Волгоградской области идет под суд за взятку30.06.2020 14:54
Борьба с коррупцией 30.06.2020 14:54
В Волгоградской области у депутатов диагностировали "амнезию" при заполнении деклараций о доходах29.06.2020 16:20
Борьба с коррупцией 29.06.2020 16:20
В СУ СКР по Волгоградской области за месяц расследовали дело о взятке подполковнику29.06.2020 10:03
Борьба с коррупцией 29.06.2020 10:03
Иномарку с креплениями для детских кресел покупает Волгоградский университет23.06.2020 17:25
Борьба с коррупцией 23.06.2020 17:25
Волгоградский «Ротор» раскрыл зарплаты руководства10.06.2020 15:17
Борьба с коррупцией 10.06.2020 15:17
Обнародованы зарплаты директоров волгоградских колледжей и техникумов07.06.2020 20:43
Борьба с коррупцией 07.06.2020 20:43
В Волгоградской области директора учреждения осудят за получение взятки в виде мангала04.06.2020 10:38
Борьба с коррупцией 04.06.2020 10:38
Мультитулы с патриотической символикой покупают за счет бюджета Волгоградской области02.06.2020 10:41
Борьба с коррупцией 02.06.2020 10:41
В Волгоградской области за дачу взятки начальнику колонии задержан бывший зэк01.06.2020 12:55
Борьба с коррупцией 01.06.2020 12:55
Экс-спикер гордумы Волгограда обогнала по зарплате всех руководителей МУК31.05.2020 15:47
Борьба с коррупцией 31.05.2020 15:47
Реклама