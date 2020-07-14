В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскому





Три года колонии общего режима получила владелица алкомаркетов в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд также обязал женщину выплатить 400 тысяч рублей штрафа.

Фигурантку дела признали виновной в дача взятки полицейскому в крупном размере.

В январе прошлого года хозяйка фирмы по продаже спиртного через посредников передала начальнику одного из отделов УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону 200 тысяч рублей за возврат изъятого в торговых павильонах алкоголя. Полицейский сообщил о поступившем предложении своему руководству.

Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по региону. Вину в содеянном женщина полностью признала. Ранее ее сообщников за посредничество во взяточничестве приговорили к условным срокам наказания.



