Борьба с коррупцией

В Волгограде хозяйка алкомаркетов погорела на взятке полицейскому

Борьба с коррупцией 14.07.2020 16:13
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14.07.2020 16:13


Три года колонии общего режима получила владелица алкомаркетов в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана  Черединина, Дзержинский районный суд также обязал женщину выплатить 400 тысяч рублей штрафа. 
Фигурантку дела признали виновной в дача взятки полицейскому в крупном размере.
В январе прошлого года хозяйка фирмы по продаже спиртного через посредников передала начальнику одного из отделов УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону 200 тысяч рублей за возврат изъятого в торговых павильонах алкоголя. Полицейский сообщил о поступившем предложении своему руководству.
Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по региону. Вину в содеянном женщина полностью признала. Ранее ее сообщников за посредничество во взяточничестве приговорили к условным срокам наказания.

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