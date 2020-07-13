Расследования

В Волгоградской области риэлтор устроил казнь клиента на краю обрыва

Расследования 13.07.2020 12:33
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13.07.2020 12:33


26-летний риэлтор из Волжского идет под суд за циничную попытку ограбить и убить клиента. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  ч.3 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), п. «а,в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью), ч.2 ст.325 УК РФ (похищение паспорта).
По версии следствия, к обвиняемому, оказывающему риэлторские услуги, обратился 43-летний житель Волжского, который решил продать свою квартиру для последующего переезда в Эстонию. На часть вырученных от продажи недвижимости средств клиент планировал приобрести автомобиль.
По договоренности, после совершения сделки фигурант уголовного дела купил на полученные от продажи квартиры 1,1 млн рублей внедорожник. Оставшиеся после покупки авто 330 тысяч  рублей риэлтор должен был передать клиенту вместе с машиной.
Достоверно зная, что у клиента не имеется родственников и иных близких лиц, 19 февраля текущего года риэлтор привез его к высокому обрыву по дороге в поселок Киляковка Среднеахтубинского района.
Под надуманным предлогом обвиняемый попросил клиента передать ему паспорт и сотовый телефон, после чего подвёл мужчину к обрыву и столкнул вниз. Полагая, что после падения с 6-метрового обрыва клиент погиб, риелтор, прихватив деньги, уехал на похищенном автомобиле. По дороге он выбросил паспорт и сотовый телефон своей жертвы.
Однако мужчина после падения выжил и с многочисленными телесными повреждениями добрался до дороги, где ему помог проезжавший мимо автомобилист.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Волжскому СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела полностью признал.
Прокуратура Волжского направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.

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