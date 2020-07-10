



К 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 35-летний житель Фролово за умышленное уничтожение чужого имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вину в содеянном мужчина признал частично. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

В суде установлено, что 18 октября 2019 года после ссоры с девушкой он облил бензином и поджег ее автомобиль. В результате пожара машина была полностью уничтожена, ущерб превысил 150 тысяч рублей.

Огонь не перекинулся на жилой дом благодаря проезжавшим мимо гражданам, оттолкнувшим пылающее авто от деревянного ограждения домовладения и вызвавшим МЧС.

Расследование уголовного дела проводилось следственным отделением МО МВД России "Фроловский".

Приговор в законную силу не вступил.



