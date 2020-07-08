Здравоохранение

В Волгоградской области поставлен рекорд июля по излечившимся от COVID-19 пациентам

Здравоохранение 08.07.2020 11:50
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08.07.2020 11:50


За минувшие сутки в Волгоградской области отмечено рекордное для июля число вылечившихся от коронавируса пациентов - 144. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. В то же время COVID-19 был подтвержден у 89 человек. Летальных случаев за истекшие сутки не зарегистрировано.
Всего в Волгоградской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 7058 человек, из которых на данный момент 3564 выздоровели и 45 скончались.

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