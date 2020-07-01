Коронавирус в Волгоградской области укладывает в больницы работяг и предпенсионеров





Основная масса заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области за минувшие сутки – это люди работоспособного возраста и предпенсионеры. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, из 92 человек, у которых за минувшие сутки был подтвержден COVID-19, 31 – лица от 30 до 49 лет, у 28 заболевших возраст составляет от 50 до 64 лет.

Меньше всего коронавирусную инфекцию диагностируют у детей и подростков – 9 человек. Старше 65 лет в списке заболевших 14 человек.

Отметим, что в последнее время в регионе фиксируются единичные случаи завоза инфекции из других регионов. Больше всего заболевших выявляют при обращении за медицинской помощью и при исследовании контактов уже больных коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 37 «контактных» и у 55 человек COVID-19 диагностировали при обращении к врачам.



