Происшествия

В Волгограде этническая группа поставила на поток незаконную легализацию мигрантов

Происшествия 29.06.2020 09:53
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29.06.2020 09:53


Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали в Волгограде 16 членов организованной этнической группы по подозрению в организации незаконной миграции. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, в группу входили граждане республик ближнего зарубежья и России, которые за денежное вознаграждение оказывали содействие мигрантам в получении документов, дающих право проживать и работать на территории России.
Установлено, что с конца прошлого года, помогая гражданам Армении и других республик, участники группы использовали в своей незаконной деятельности поддельные документы, изготовленные самостоятельно в принадлежащих им подпольных типографиях. Проведено 24 обыска по местам жительства, в офисах и подпольных типографиях.

Изъяты поддельные справки, печати, штампы и бланки различных организаций, бланки дипломов, аттестатов, сертификаты о владении русским языком, трудовые патенты, чеки об оплате госпошлин, а также мобильные устройства, банковские карты, электронные носители информации и документы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности.
Деятельность преступной группировки была пресечена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со следователями Главного следственного управления регионального Главка МВД, сотрудниками Управления по вопросам миграции и коллегами из Управления ФСБ России по Волгоградской области. 
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции".
По ходатайству следователей пятерым активным участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным фигурантам мера пресечения избирается.

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