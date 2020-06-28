Силовики в Волгоградской области разоружили сторожа

Происшествия 28.06.2020 13:15
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28.06.2020 13:15
Винтовку с укороченным стволом изъяли сотрудники полиции и УФСБ у 39-летнего сторожа в Михайловском округе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина хранил оружие по месту работы на территории недействующего детского лагеря.
Изъята винтовка ТОЗ-8М с укороченным стволом. Экспертиза, проведенная специалистами ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что промышленно изготовленная однозарядная винтовка калибра 5,6 мм относится к ручному длинноствольному нарезному огнестрельному оружию, пригодна для производства выстрелов, и в ее конструкции было произведено удаление части ствола.
Возбуждено уголовное дело. За незаконное приобретение, хранение, перевозку или ношение оружия сторожу грозит до 4 лет лишения свободы. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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