Расследования

Под Волгоградом арестовали водителя, покалечившего сына в пьяной гонке

Расследования 25.06.2020 17:03
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25.06.2020 17:03


Городищенский районный суд сегодня арестовал до 23 августа волгоградца, который сел за руль в пьяном виде и покалечил своего 8-летнего сына. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
По материалам полиции, 22 июня текущего года волгоградец на территории СНТ "Птицевод" управлял автомобилем "Шевролет Лачетти" в нетрезвом виде. Свидетели, заметившие, что действия водителя создают угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, сообщили об этом в правоохранительные органы.
Увидев, что его автомобиль преследуют сотрудники ДПС, обвиняемый попытался скрыться. Однако не справился с управлением, машина опрокинулась. Тяжелые травмы в виде перелома костей черепа, ушиба головного мозга и перелома костей таза получил 8-летний мальчик, который находился на переднем пассажирском сидении.
Следственным отделом ОМВД РФ по Городищенскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 264 УК РФ.
Из объяснений обвиняемого следует, что употребив пиво, он решил съездить с сыном на речку. Увидев в зеркале заднего вида автомобиль сотрудников ДПС, он понял, что может быть привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем прибавил скорость и попытался скрыться от сотрудников полиции. Вину водитель полностью признал и раскаялся. 

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