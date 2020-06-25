Под Волгоградом арестовали водителя, покалечившего сына в пьяной гонке

Расследования 25.06.2020 17:03
0
25.06.2020 17:03
Городищенский районный суд сегодня арестовал до 23 августа волгоградца, который сел за руль в пьяном виде и покалечил своего 8-летнего сына. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
По материалам полиции, 22 июня текущего года волгоградец на территории СНТ "Птицевод" управлял автомобилем "Шевролет Лачетти" в нетрезвом виде. Свидетели, заметившие, что действия водителя создают угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, сообщили об этом в правоохранительные органы.
Увидев, что его автомобиль преследуют сотрудники ДПС, обвиняемый попытался скрыться. Однако не справился с управлением, машина опрокинулась. Тяжелые травмы в виде перелома костей черепа, ушиба головного мозга и перелома костей таза получил 8-летний мальчик, который находился на переднем пассажирском сидении.
Следственным отделом ОМВД РФ по Городищенскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 264 УК РФ.
Из объяснений обвиняемого следует, что употребив пиво, он решил съездить с сыном на речку. Увидев в зеркале заднего вида автомобиль сотрудников ДПС, он понял, что может быть привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем прибавил скорость и попытался скрыться от сотрудников полиции. Вину водитель полностью признал и раскаялся.
Реклама
Жителя Москвы осудили в Волгограде за инсценировку разбойного нападения25.06.2020 17:31
Расследования 25.06.2020 17:31
В Волгограде дело о продаже победы на торгах дошло до суда25.06.2020 17:18
Расследования 25.06.2020 17:18
Мотив, сообщник и воспаленные мозги: силовики раскрыли подробности дела об убийстве студента в Волгограде25.06.2020 14:27
Расследования 25.06.2020 14:27
В Волгограде генералы СК и МВД рассказали о расследовании громкого убийства студента из Азербайджана25.06.2020 11:25
Расследования 25.06.2020 11:25
В Волгограде вынесли приговор убийце сотрудницы детского сада25.06.2020 09:16
Расследования 25.06.2020 09:16
Появилось видео с признаниями подозреваемого в убийстве студента в Волгограде24.06.2020 15:15
Расследования 24.06.2020 15:15
В Волгограде силовики накрыли ночных похитителей дизельного топлива23.06.2020 12:58
Расследования 23.06.2020 12:58
В Волгоградской области осудили мужчину, изуродовавшего лицо бывшей жене23.06.2020 11:57
Расследования 23.06.2020 11:57
В Волгограде аферист оставил инвалидов без средств реабилитации22.06.2020 15:37
Расследования 22.06.2020 15:37
СК опубликовал видео с допроса подозреваемого в убийстве студента в Волгограде22.06.2020 13:56
Расследования 22.06.2020 13:56
Подозреваемого в убийстве студента вычислили благодаря звонку волгоградца22.06.2020 12:28
Расследования 22.06.2020 12:28
Хотел скрыться в Минске: волгоградского губернатора посвятили в тайны следствия по делу об убийстве студента22.06.2020 11:58
Расследования 22.06.2020 11:58
Задержан подозреваемый в убийстве студента-иностранца в Волгограде21.06.2020 13:58
Расследования 21.06.2020 13:58
«Была пьяна и без прав»: в Волгоградской области виновнице гибели троих человек дали 6 лет21.06.2020 12:31
Расследования 21.06.2020 12:31
В Волгограде стало известно имя возможного убийцы иностранного студента20.06.2020 12:49
Расследования 20.06.2020 12:49
Реклама