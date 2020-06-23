Под Волгоградом пьяный дачник покалечил ребенка в гонках с полицией

Происшествия 23.06.2020 11:10
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23.06.2020 11:10
Водитель иномарки в Городищенском районе устроил гонки с полицией на территории садоводческого массива. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в результате происшествия пострадал 8-летний ребенок, который находился в машине нарушителя.
Накануне около 9 часов вечера дачники пожаловались инспекторам ДПС, несущим службу в Городищенском районе, на лихача, который беспредельничает на территории дачного массива.
Полицейские предприняли попытку остановить автомобиль, на который указали граждане. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. На большой скорости он не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате находившийся на переднем пассажирском сидении восьмилетний мальчик выпал из автомобиля и получил тяжелые травмы.
Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции и сейчас задержан. Материалы направлены в суд.
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