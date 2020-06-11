"Я тупая!": истерика пьяной матери за рулем попала на видео после гибели ее дочери в ДТП

Расследования 11.06.2020 17:25
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11.06.2020 17:25
Последствия аварии в Михайловском городском округе, в результате которой погибла двухлетняя девочка по вине своей матери, попала на видео. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, 29-летняя жительница хутора Крутинский села за руль "ВАЗ-2114" без прав и в состоянии сильного алкогольного опьянения. На проселочной дороге в 30 км от Михайловки водитель не справилась с управлением и машина опрокинулась. В результате погибла двухлетняя дочь женщины, она сама и 17-летняя пассажирка получили различные травмы. Известно, что двухлетняя девочка в момент аварии находилась на руках у несовершеннолетней пассажирки без детского удерживающего устройства.
Проведенное освидетельствование показало, что женщина-водитель находится в состоянии алкогольного опьянения (0,624мг/л). Собранные материалы по факту ДТП направлены в следственные органы следственного комитета для принятия процессуального решения.
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