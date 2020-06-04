В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничество





Сегодня вступил в силу приговор в отношении бывшего полицейского Эмина Гамидова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, с учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения Гамидов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Также осужденному запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение 2 лет, с лишением специального звания «майор полиции».

Сегодня Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Центрального районного суда Волгограда в отношении бывшего полицейского. Он признан виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное в составе организованной группы), а также трех эпизодов преступлений,

предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Считая себя невиновным, экс-майор полиции просил оправдать его или отменить приговор с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение.

Установлено, что Эмин Гамидов в начале 2016 года организовал преступную группу с целью хищения денежных средств страховых компаний путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий. С марта 2016 по ноябрь 2017 года организованной группой под руководством осужденного в результате предоставления фиктивных документов о ДТП незаконно были получены страховые выплаты на общую сумму более 5 миллионов рублей.

Противоправная деятельность полицейского была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с УСБ ГУ МВД по региону. Уголовное дело расследовалось областным СУ СКР.











