Расследования

В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничество

Расследования 04.06.2020 12:51
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04.06.2020 12:51


Сегодня вступил в силу приговор в отношении бывшего полицейского Эмина Гамидова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, с  учетом  обстоятельств  совершения  преступления и мнения государственного обвинения Гамидов приговорен к 10 годам лишения  свободы  с  отбыванием  в  исправительной  колонии  общего  режима со штрафом  в  размере  1  млн  рублей.  Также осужденному запрещено  занимать должности  на  государственной  службе,  связанные  с  осуществлением функций представителя власти в течение 2 лет, с лишением специального звания «майор полиции». 
Сегодня Волгоградский областной суд проверил в апелляционном  порядке  законность  приговора  Центрального районного  суда  Волгограда в отношении бывшего полицейского.  Он признан виновным в совершении четырех  эпизодов  преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество   в   сфере   страхования,   совершенное   в   составе организованной   группы),   а   также   трех  эпизодов  преступлений,
 предусмотренных  ч.  4  ст.  159  УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).  Считая  себя  невиновным, экс-майор полиции просил оправдать его или отменить приговор с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение. 
Установлено,  что  Эмин Гамидов  в начале 2016 года организовал преступную группу  с  целью  хищения  денежных  средств страховых компаний путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий.  С   марта  2016  по  ноябрь  2017  года  организованной  группой  под руководством  осужденного  в  результате  предоставления  фиктивных документов  о ДТП незаконно были получены страховые выплаты на общую сумму более 5 миллионов рублей. 
Противоправная  деятельность полицейского была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с УСБ ГУ МВД по региону. Уголовное дело расследовалось областным СУ СКР.

  


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