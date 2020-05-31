Борьба с коррупцией

Жителя Волгоградской области посадили за взятку инспектору ДПС

Борьба с коррупцией 31.05.2020 08:27
0
31.05.2020 08:27


Жирновский районный суд Волгоградской области вынес приговор мужчине, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в январе 2020 года осужденный лично передал взятку в виде денег в сумме 12 тысяч  рублей инспектору ДПС ОМВД России по Жирновскому району Волгоградской области. Таким образом он пытался решить вопрос о не привлечении его к административной ответственности за управление автомобилем  в нетрезвом виде. В случае составления протокола пьяному водителю грозил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Но мужчина приобрел более серьезные проблемы. Инспектор ДПС отказался от получения взятки и сообщил о данном факте руководству ОМВД России по Жирновскому району.
Суд назначил осужденному  наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Борьба с коррупцией
31.05.2020 15:47
Борьба с коррупцией 31.05.2020 15:47
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.05.2020 11:06
Борьба с коррупцией 30.05.2020 11:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.05.2020 16:30
Борьба с коррупцией 29.05.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2020 15:16
Борьба с коррупцией 27.05.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2020 13:03
Борьба с коррупцией 27.05.2020 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2020 23:04
Борьба с коррупцией 26.05.2020 23:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2020 17:25
Борьба с коррупцией 26.05.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2020 13:41
Борьба с коррупцией 26.05.2020 13:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.05.2020 20:32
Борьба с коррупцией 24.05.2020 20:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.05.2020 12:17
Борьба с коррупцией 22.05.2020 12:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.05.2020 11:40
Борьба с коррупцией 19.05.2020 11:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2020 16:37
Борьба с коррупцией 16.05.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2020 18:10
Борьба с коррупцией 15.05.2020 18:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2020 13:57
Борьба с коррупцией 15.05.2020 13:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.05.2020 16:18
Борьба с коррупцией 14.05.2020 16:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:47
Экс-спикер гордумы Волгограда обогнала по зарплате всех руководителей МУКСмотреть фотографии
15:18
В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-19Смотреть фотографии
15:06
Девятнадцатой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель ВолжскогоСмотреть фотографии
14:25
Вторая попытка: в Волгограде снова готовятся к Параду ПобедыСмотреть фотографии
13:03
Волгоградская область – на седьмом месте в России по приросту новых случаев COVID-19Смотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области новая смерть от коронавируса и рекордное число заболевшихСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде разыскивают женщину, бросившую ребенка на улицеСмотреть фотографии
10:43
Волгоградцы на одиночных пикетах потребовали увеличения пособия по безработицеСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области иномарка влетела под самосвал: погиб житель СаратоваСмотреть фотографии
08:27
Жителя Волгоградской области посадили за взятку инспектору ДПССмотреть фотографии
22:43
Школьные дворы принудительно закрылись от спортивных волгоградцевСмотреть фотографии
21:42
Волгоградстат: зарплата бюджетников подрослаСмотреть фотографии
20:10
В охваченном инфекцией Урюпинске ужесточают ограниченияСмотреть фотографии
19:50
Волгоградцу дорого обошлось ДТП с машиной РосгвардииСмотреть фотографии
16:09
Унитаз к ливневой канализации подключили в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Сбербанк в Поволжье одобрил порядка 300 заявок от малого бизнеса по госпрограмме кредитования под 2% годовыхСмотреть фотографии
14:21
Будь готов: выпускник-2020 без электронной подписи может не попасть в ВУЗСмотреть фотографии
14:12
Плюс сто: в интернате Волгоградской области не удается обуздать эпидемиюСмотреть фотографии
13:31
Еще в одной больнице Волгоградской области нашли коронавирусСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде упавшее в цене наследие экс-депутата Госдумы никого не заинтересовалоСмотреть фотографии
11:46
Коронавирус пошел в наступление: в Волгоградской области еще полторы сотни заболевшихСмотреть фотографии
11:35
Пациенты и медики отделения волгоградской больницы вместе вышли на свободуСмотреть фотографии
11:06
Бывшие волгоградские чиновники хорошо устроились в культуреСмотреть фотографии
11:04
В центре Волгограда появился книжный домикСмотреть фотографии
10:01
Полицейские посвятили песню волгоградским врачамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
На улицы Волгограда возвращается автобус №55Смотреть фотографии
09:31
В Волгоградской области пьяный угонщик разбил иномаркуСмотреть фотографии
21:49
Будет выходной и салют: Путин подписал Указ о Параде ПобедыСмотреть фотографии
20:23
В Волгоградской области разрешили выходить из дома выпускникамСмотреть фотографии
16:47
Два района Волгоградской области выбились в лидеры по количеству новых заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 