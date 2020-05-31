Жителя Волгоградской области посадили за взятку инспектору ДПС

Борьба с коррупцией 31.05.2020 08:27
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31.05.2020 08:27
Жирновский районный суд Волгоградской области вынес приговор мужчине, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в январе 2020 года осужденный лично передал взятку в виде денег в сумме 12 тысяч рублей инспектору ДПС ОМВД России по Жирновскому району Волгоградской области. Таким образом он пытался решить вопрос о не привлечении его к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В случае составления протокола пьяному водителю грозил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Но мужчина приобрел более серьезные проблемы. Инспектор ДПС отказался от получения взятки и сообщил о данном факте руководству ОМВД России по Жирновскому району.
Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
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