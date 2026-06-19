



Камышинский район Волгоградской области получит целевой транш из резервного фонда региона на восстановление частично обрушившегося от взрыва газа многоквартирного жилого дома. Речь идёт о четырёхэтажном строении в городе Петров Вал по адресу ул. Ленина, д.66, которое получило серьёзные повреждения 11 декабря 2025 года.

Согласно постановлению, комитету финансов порочно выделить муниципалитету 19 млн рублей, необходимые для проведения ремённых работ. У местных властей будет ровно полгода, чтобы освоить средства, в противном случае финансы придётся вернуть.

Напомним, 11 декабря 2025 года в результате взрыва газа, произошедшего около 15:30, пострадали четыре человека. Трое из них были переведены в Волгоград, ещё одна 80-летняя женщина впоследствии скончалась.

Фото: Реальный Петров Вал / vk.com