



Обещанный синоптиками ливень стеной поливает Волгоград. Ослабив свой напор, стихия, по прогнозам метеорологов, задержится в городе до конца дня.

Предвестниками осадков стали мощные раскаты грома, моментально «разбудившие» сигнализации автомобилей. После кратковременной разминки дождь набрал желаемые обороты и начал в буквальном смысле топить улицы.





Впрочем, разом охватить все районы города стихия не смогла. Пока, по словам волгоградцев, осадки обрушились на южные районы. А вот на севере Волгограда дождь только готовится к своему «выходу».

Отметим, что продолжение природной «арии» ожидается в городе на Волге также в течение всех выходных.

Фото Андрея Поручаева, видео читателей V102.ru