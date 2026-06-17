



В Крыму с 17 июня вступил в силу запрет на передвижение мотоциклов и другой мототехники в вечерние и ночные часы – с 22.00 до 06.00. Данный запрет в скором времени может распространиться и на другие, особенно приграничные, регионы России.

Как сообщает «Парламентская газета», ночная езда по улицам на байках из-за характерного звука работающих моторов мешает работе мобильных огневых групп. Уточняется, что под запрет распоряжением главы республики Крым попали: трициклы и квадроциклы, мопеды, питбайки, мотороллеры до 125 кубических сантиметров и мотоциклы.

– Официально цель запрета сформулирована следующим образом: противодействие угрозам безопасности населения, военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, – сообщает «ПГ».

Отметим, что федерального запрета на передвижение мототехники ночью нет. Однако не исключено, что в скором времени региональные власти начнут перенимать опыт крымских коллег. Так, напомним, было, к примеру, с запретом на публикацию в Сети фото и видео прилетов БпЛА, работы ПВО и пр. Волгоградская область стала одним из первых субъектов РФ, где установили суровые штрафы за посты в социальных сетях. Позже аналогичные запреты озвучили и в других регионах ЮФО.

Введенные в Крыму ограничения зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный навал обоснованными и целесообразными.

– Ночью, когда видимость снижена, важно ориентироваться по звуку. Враг может специально использовать посторонние шумы как тактику для отвлечения внимания, – цитата из его сообщения.