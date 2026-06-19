Коммунальные нелегалы выявлены в двух МКД на юге Волгограда

В двух многоквартирных домах в Волгограде обнаружены коммерческие организации, которые нелегально подключились к внутридомовым сетям и пользовались водой за счет жильцов.

Как уточнили в «Концессии водоснабжения», «самоволов» вычислили в ходе рейдов в Красноармейском и Советском районах города.

Так, в четырехэтажке на улице Российской в Красноармейском районе незаконно пользовалась водой ветеринарная клиника. Коммерческая организация не платила за ресурс под предлогом, что еще не успела заключить договор с «Концессиями», хотя работает по этому адресу уже более 5 лет. В Советском районе в МКД на проспекте Университетском за воду не платили барбершоп и пункт выдачи заказов маркетплейса. Нарушителям выданы предписания о необходимости заключить договор водоснабжения и водоотведения.





На «выход из тени» таким организациям отводится 10 рабочих дней. Если в течение этого времени они не узаконят подключение в ресурсоснабжающей организации, то будет составлен акт о неучтенном потреблении ХВС. На его основе нелегалам предъявят счет за весь период незаконного потребления воды.

Специалисты рекомендуют жителям домов, где работают такие организации, сообщать о нарушителях в свои УК или в ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

Фото: «Концессий водоснабжения»





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