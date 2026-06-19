В Урюпинске Волгоградской области 20 июня пройдут похороны 30-летнего лейтенанта Владимира Мешкова, который попал на СВО в первые дни мобилизации в 2022 году.

Как сообщили в администрации города, Владимир родился в Урюпинске. Высшее образование получил в Воронежском государственном лесотехническом университете. До участия в боевых действиях работал в АО «Хоупак».

– Всегда был открытым, добрым, отзывчивым человеком, но в то же время смелым и мужественным, готовым любому прийти на помощь, – вспоминают героя в Урюпинске. – Владимир скончался от тяжелого ранения в госпитале Ростова-на-Дону.

В Урюпинске у воина остались родители, жена, дети и сестра.

Отпевание начнется в 09:00 мск в храме Сергия Радонежского. Траурная церемония пройдет в 9:30 в сквере Павших борцов. Похоронят Владимира Мешкова в хуторе Тепикинский.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!