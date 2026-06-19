Попавший в аварию 13-летний мотоциклист остается в реанимации





Волгоградский школьник, попавший в аварию во время вечерних покатушек на мотоцикле, находится в реанимации больницы № 7.

Как уточнили в областном комитете здравоохранения, в реанимационном отделении остается 13-летний подросток, который и управлял мотоциклом. Его 14-летний пассажир продолжает лечение в отделении травматологии. Состояние юных пациентов в больнице № 7 называют стабильным.

Авария с двумя пострадавшими случилась в Дзержинском районе еще в начале недели. Катаясь по улице Продольной, юные мотоциклисты оказались в больнице после столкновения с легковушкой, которая не выдержала безопасной дистанции и протаранила байк.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области