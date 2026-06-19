Компания, зарегистрированная в Москве, выплатила свыше 1 миллиона рублей за сброс строительных отходов дорожников в Красноармейском районе Волгограда. Арбитражный суд Москвы ранее обязал нарушителя оплатит вред, причиненный почве.

Как уточнили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, подававшей иск, нарушителем было признано ООО «МСУ-1», чьи грузовики сбрасывали на почву грунт, загрязненный отходами строительных материалов при проведении дорожных ремонтных работ. В ходе выездного обследования данные факты подтвердились. Площадь загрязнения составила 611,66 кв.м.





– По результатам проведенного административного расследования было установлено, что собственником транспортных средств, с которых осуществлялся сброс грунта, загрязненного строительными отходами, является ООО «МСУ-1», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время компания полностью исполнила решение суда.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





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