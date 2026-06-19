



Губернатор Андрей Бочаров встретился с представителями Всемирного Русского народного собора. Участников форума пригласили к диалогу в соборе Александра Невского.

В беседе о совместных проектах, нацеленных на народосбережение, укрепление традиционных семейных ценностей и демографии, а также развитие православной инфраструктуры вместе с главой региона участвовали Владимир Марченко, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, замглавы Всемирного Русского народного собора Михаил Иванов, руководитель секретариата ВРНС иерей Василий Лосев и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.





Напомним, накануне Андрей Бочаров и участники форума, принявшего делегации из разных регионов страны, открыли закладной камень на месте будущего культурно-просветительского центра в Комсомольском саду Волгограда. Центр совместит в себе воскресную школу, общественный и просветительский центры с библиотекой, иконописной мастерской. В школе же планируют открыть два больших и два малых класса, зал конференций и помещение для выставок.

Фото администрации Волгоградской области