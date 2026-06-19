Школьница из рухнувшего самолета находится в реанимации в Волгограде

Врачи продолжают лечение двух выживших в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Волгоградской области, где вместе с пилотом пострадала 12-летняя девочка.

– Мужчина продолжает лечение в 25-й больнице, состояние средней степени тяжести. Ребенок продолжает лечение в реанимационном отделении 7-й больницы, состояние стабильное, – сообщили сегодня, 19 июня, в облздраве.

Напомним, что два дня назад стало известно, что вместе с пилотом при крушении выполнявшего сельхозработы самолета СП-38K в окрестностях хутора Алёшкин Чернышковского района пострадала несовершеннолетняя девочка. 12-летнюю школьницу пилот взял на борт по просьбе ее отца. 13 июня воздушное судно рухнуло на землю во время проведения обработки полей химикатами.

По факту аварийной посадки воздушного судна возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).





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