Итоги волгоградских побед на первенстве ЮФО по гребле

В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» кипела настоящая водная битва – там прошло первенство ЮФО по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Более 400 сильнейших спортсменов из Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя вышли на старт, чтобы доказать: здесь решают не только техника и скорость, но и характер.

И характер у волгоградцев оказался что надо. Команда не просто боролась – она собирала награды горстями и в итоге поднялась на почётное третье место в общекомандном зачёте. А победителями стали хозяева воды – команда Ростовской области.

Но история на этом не заканчивается. Для волгоградцев это не повод опускать вёсла: впереди – новые волны и новые испытания. Уже в июле этих ребят ждут главные старты – первенство России. И если они будут грести с тем же упорством, что и на ЮФО, там точно будет на что посмотреть.

Александр Веселовский